«لوسيد» تكشف عن سيارتها الكهربائية بتقنيات مبتكرة

أميرة خالد(صدى):

أعلنت شركة “لوسيد موتورز” للسيارات الكهربائية، المدعومة من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن إطلاقها لأولى سياراتها “لوسيد إير” بعد 3 أشهر.

وفي مقال أعاد نشره صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حسابه الرسمي في تويتر، فإن السيارة التي بدأ العمل على تطويرها منذ 3 أعوام، سيكشف عنها في شهر أبريل المقبل.

وستكون سيارة “لوسيد إير” أول سيارة تطلقها شركة السيارات الكهربائية، التي استثمر بها صندوق الاستثمارات العامة بقيمة مليار دولار في سبتمبر من العام 2018.

ومن المقرر أن يبدأ سعر السيارة الجديدة التي تطمح إلى منافسة سيارات شركة “تسلا”، من 60 ألف دولار، أي حوالي 225 ألف ريال سعودي، إلّا أن سعر النماذج المعدلة منها قد يتخطى 100 ألف دولار.

وسيتميز تصميم السيارة الداخلي بمقاعد جلدية وإضافات خشبية، كما استوحي تصميم المقاعد الخلفية من مقاعد الطائرات، لتكون قابلة للتمدد وبالتالي توفير الكثير من مساحة الساقين.

كما تعتمد السيارة استخدام العديد من التقنيات المبتكرة، من بينها أضواء أمامية مستقبلية تستخدم ما يسمى بالعدسات المستدقة، وأجهزة استشعار للقيادة الذاتية.