بالفيديو.. رجل عاق يضرب والدته ويطردها لإرضاء زوجته

بغداد(صدى):

وثق فيديو إقدام رجل عراقي على ضرب والدته بطريقة عنيفة وطردها في الشارع أمام المنزل.

وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد المارة في الشارع السيدة العجوز على الأرض في الشارع أمام المنزل؛ حيث قام مصور الفيديو بإظهار بطاقة السيدة العراقية موضحًا أن نجلها لقنها ضربًا مبرحا؛ لإرضاء زوجته.

وأثار الفيديو جدلًا كبيرًا حيث طالب المتابعين بسرعة ضبط الرجل الذي ظهر في الفيديو ويضرب والدته بشكل مبرح.