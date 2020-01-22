بالفيديو.. رجل عاق يضرب والدته ويطردها لإرضاء زوجته
وثق فيديو إقدام رجل عراقي على ضرب والدته بطريقة عنيفة وطردها في الشارع أمام المنزل.
وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد المارة في الشارع السيدة العجوز على الأرض في الشارع أمام المنزل؛ حيث قام مصور الفيديو بإظهار بطاقة السيدة العراقية موضحًا أن نجلها لقنها ضربًا مبرحا؛ لإرضاء زوجته.
وأثار الفيديو جدلًا كبيرًا حيث طالب المتابعين بسرعة ضبط الرجل الذي ظهر في الفيديو ويضرب والدته بشكل مبرح.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1050 ] نشر منذ 36 دقيقة
العراق بلد الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق
ربهم علي ونبيهم الحسين. كما يزعمون
ابوخالد911[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 30 دقيقة
ياويله من الله ، الله ينتقم منه وسوف يسدد دينه ويلقيه احد ابنائه كما القى امه في الشارع ، والله أمي ساضعها فوق رأسي طوال حياتي واكون كالحذاء لقدميها وانا كلي وكل ماأملك فدى مواطيها ولن اوفيها حقها لكن نزع الله من قلبه الرحمه هذا الحيوان والذي لايمت للانسانيه بصله .
سيندم من عق والديه ويأكل اصابعه من الندم يوم لاينفعه الندم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32790 ] نشر منذ 26 دقيقة
حسبي الله عليه الحقير
طيب انت يالي مصورها اخذها لاقرب مستشفى او مكان لرعاية العجزه