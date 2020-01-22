إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب

بيروت(صدى):

وقع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب على مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية الليلة الماضية في قصر بعبدا، برئاسة حسان دياب وتشمل عشرين وزيرًا منهم زينة عكر نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع الوطني، وناصيف حتى وزيرًا للخارجية والمغتربين، ومحمد فهمي وزيرًا للداخلية والبلديات، ومنال عبدالصمد وزيرًا للإعلام.