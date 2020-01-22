إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب
وقع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب على مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية الليلة الماضية في قصر بعبدا، برئاسة حسان دياب وتشمل عشرين وزيرًا منهم زينة عكر نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع الوطني، وناصيف حتى وزيرًا للخارجية والمغتربين، ومحمد فهمي وزيرًا للداخلية والبلديات، ومنال عبدالصمد وزيرًا للإعلام.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1050 ] نشر منذ 18 دقيقة
رئيس الوزراء اللبناني..قطعا سيزور السعودية لطلب المساعدات المالية.
لكن اقولها واطولها..أن السعودية لو طلبت منه اعتذار علني من حسن نصرالله امام وسائل الإعلام عن الاسائات التي كان يتبجح بها على السعودية..مقابل عودة المساعدات السعودية للبنان لقال ليس لنا قدرة على فرض مثل هذا على حسن نصرالله.
ونفضل عدم المساعدات السعودية عن الدخول في مواجهة مع حزب الله اللبناني