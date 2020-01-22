بالفيديو.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي بعد تعرضه لأزمة قلبية

القاهرة(صدى):

كشف الدكتور فؤاد زامل، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى.

وقال زامل، أن السبب أزمة قلبية، وأنه فور وصول خالد النبوي إلى قسم الطوارئ تم فحصه، ثم دخل إلى غرفة العمليات لإجراء قسطرة قلبية، وتركيب دعامة.

ومن جانبه، أكد الفنان إيهاب فهمي عضو نقابة المهن التمثيلية أن حالة خالد النبوي الآن مستقرة، وتتواصل النقابة مع عائلته لمعرفة آخر تطورات وضعه.

يذكر أن خالد قدم مؤخرًا مسلسل «ممالك النار»، وفيلم «يوم وليلة»، الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي.