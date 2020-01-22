«صعوبات التعلم» تأجل موعد استقبال المشاركات في جائزة التميز إلى 20 جمادى الآخر

سعيد العجل(صدى):

تتظافر جهود جميع منسوبي ومنسوبات الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم لتكون برامجها وأنشطتها على درجة عالية من الإتقان وتلبي جميع احتياجات وطلبات ورغبات وآمال ذوي صعوبات التعلم وأسرهم والمهتمين في مجال تدريس صعوبات التعلم.

ومن هنا جاءت فكرة مسابقة جائزة التميز على مستوى مملكتنا الغالية التي حققت الكثير من المنافع والفوائد الجليلة واستفاد منها الكثير من خلال السنوات الماضية.

والآن بدأت الجمعية في استقبال المشاركات في جائزة التميز في دورتها الثامنة وينتهي الاستقبال في ٢٠-٦-١٤٤١هـ ويكون حفل التكريم في ٢٣-٧-١٤٤١ هـ.

وأعرب الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان رئيس مجلس إدارة الجمعية عن أسمى آيات الشكر والتقدير للرئيس الفخري للجمعية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله تعالى- وكل المهتمين والمتعاونين والداعمين والمتطوعين في الجمعية على دعمهم وتفانيهم في خدمة الجمعية من بداية تأسيسها وحتى الآن.

وتطلع آل عثمان لمشاركة الجميع من أهل الاختصاص ومراكز خدمة ذوي صعوبات التعلم وقطاع التعليم في مسابقة التميز لهذا العام، ليكون لها أثر كبير وفعال على أبناءنا الطلبة من ذوي صعوبات التعلم وجميع المهتمين في مجال تدريس صعوبات التعلم؛ لتحقيق الاستدامة والتطور بتعاون أهل الاختصاص ومحبي العمل الخيري والإنساني والمساهمة بشكل إيجابي في تطلعات حكومتنا الرشيدة -رعاها الله تعالى- التي تسعى دائما لطموح أفضل ينال رضى رب العالمين وسعادة ذوي صعوبات التعلم.

وأكد أمين عام الجمعية الأستاذ عبدالعزيز عبدالله الجريد، بأن المشاركة في جائزة التميز يعتبر وسام شرف وفخر لهذا الكيان العظيم الذي يسعى لتوفير بيئة تعليمية وعملية تخدم ساكن مملكتنا الغالية مجاناً بدعم أهل الخير والعطاء ابتغاء الأجر والثواب من رب العالمين.

وأضاف الجريد أن العطاء يستمر بتعاون كل فئات المجتمع ويحقق آمال وطموح شعب كريم وأسرة واحدة ليكون ذوي صعوبات التعلم قادرين ومتميزين في خدمة الوطن والمواطن والمقيم.

من جهتها قالت الأستاذة فردوس أبو القاسم المدير التنفيذي للجمعية إن جائزة التميز من أحسن وأفضل الفرص التعليمية وتحقق تنافسا شريفا في العمل التربوي لتعم الفائدة لجميع ذوي صعوبات التعلم.

وتمنت أبو القاسم أن تحظى هذه الدورة من الجائزة بتفاعل كبير ومميز من أهل الاختصاص في مجال صعوبات التعلم، ليستفيد ذوي صعوبات التعلم وأسرهم من هذا الإنتاج العلمي المتخصص.

للاطلاع على رابط المشاركة في الجائزة من هنــــا .