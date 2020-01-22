اليابان تبدأ جمع معلومات استخباراتية في الشرق الأوسط بطائرات نوعية

وكالات(صدى):

في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة الأمريكية لتشكيل تحالف دولي أمني لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، بدأت وحدة طائرات دورية تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية مهمة لجمع المعلومات الاستخباراتية في الشرق الأوسط وسط تصاعد حدة التوترات في المنطقة.

وتسهم بإرسال مدمرة قوات الدفاع الذاتي «تاكانامي» وطائرتي دورية من طراز « P-3C»، بالإضافة إلى ما يفوق الـ250 جنديًا من العاملين على متن تلك الآليات العسكرية، على أن يتم نشرها في المياه المفتوحة في خليج عمان وخليج عدن وشمال بحر العرب.

وغادرت الطائرتان جزيرة أوكيناوا متوجهين إلى الشرق الأوسط بدءا من 11 يناير الماضي، فيما تتوجه اليوم الثلاثاء 22 يناير إلى خليج عدن.

وأفادت التقارير إن مدة المهمة سنة واحدة ولكن يمكن تمديدها بموافقة مجلس الوزراء، وتهدف إلى ضمان سلامة السفن التجارية ذات الصلة باليابان التي تمر عبر المنطقة والتي تعتمد عليها طوكيو بشدة في وارداتها من النفط الخام.