أرامكو تقتحم تجارة الغاز المسار بشحنة جديدة لـ «إس أو أويل»

علي القحطاني(صدى):

أكدت مصادر اليوم الأربعاء عن بيع عملاق النفط الحكومية “أرامكو ” شحنة غاز مسال إلى إس أو أويل الكورية الجنوبية ، وذلك في إطار مساعي الشركة لأن تصبح فاعلا كبيرا في مجال الغاز عالمياً .

ومن المقرر تسليم الشحنة في أوائل مارس وجرى تداولها على أساس التسليم في ميناء الوصول ، وكما يُتوقع تسجيل سعر الشحنة نحو 4.40 إلى 4.60 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية .

وكانت أرامكو للتجارة الذراع التجارية لشركة النفط العملاقة قد باعت أولى شحناتها من الغاز المسال في السوق الفورية في أواخر مارس 2019 إلى مشتر هندي وتعزز منذ ذلك الحين نشاطها التجاري على نحو تدريجي.

وتجري أرامكو محادثات مع باكستان وبنجلادش بشأن توريد محتمل للغاز المسال ، كما عينت الشركة مديرا لتجارة الغاز المسال ضمن خطتها لريادة نشاط الغاز المسال عالمياً.