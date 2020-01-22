اغتيال أحد قادة الحرس الثوري الإيراني أمام منزله

وكالات(صدى):

أغتيل قائد بالحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء ، جراء إطلاق النار عليه أمام منزله بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران مساء أمس وفقا لما أعلنته وكالة “فارس” الإيرانية.

وذكرت الوكالة أن النقيب عبد الحسين مجدمي، قائد منظمة التعبئة التابعة للحرس الثوري الإسلامي في مدينة دارخوين التابعة لقضاء شادكان بمحافظة خوزستان، لقي حتفه إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين مساء أمس أمام منزله.

وأكد مكتب حاكم قضاء شادكان هذا النبأ وقال إن التحقيقات جارية للكشف عن الفاعلين.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة التعبئة تضم قوات شبه عسكرية تتكون من متطوعين من المدنيين ذكورا وإناثا.