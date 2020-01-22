النفط يتراجع مع توقع وكالة الطاقة لفائض وانحسار المخاوف

وكالات(صدى):

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء ، في الوقت الذي كانت فيه توقعات وكالة الطاقة الدولية بشأن وجود فائض بالسوق في النصف الأول من العام الجاري كافية لإزاحة المخاوف بشأن تعطل ناجم عن عمليات عسكرية أدى إلى خفض إنتاج ليبيا من الخام.

وهبط خام برنت 30 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 64.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 0731 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل 0.3 بالمئة يوم الثلاثاء.

وتراجع الخام الأمريكي 33 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 58.05 دولار للبرميل بعد أن انخفض 0.3 بالمئة في اليوم السابق.