شقيق إسراء غريب يُدلي بشهادة غريبة في الجلسة الرابعة: «شيخ ضربها»

القدس(صدى):

أثارت شهادة عائلية في الجلسة الرابعة من محاكمة المتهمين في قضية إسراء غريب، جدلا كبير؛ حيث كانت بعيدة كل البعد عن الواقع.

وقال شقيق الضحية وهو طبيب مقيم في اليونان، في شهادته أمام المحكمة، إن “شقيقته كانت تعاني من إصابتها بمرض نفسي، ومن وجود سحر”.

وأضاف: تم عرض إسراء على شيخ، ثم تعرضت لضرب خفيف من أجل السيطرة عليها.

وبدت شهادة الطبيب غريبة للغاية، خاصة أنها تصدر عن شخص يفترض أنه يؤمن بالعلم وبعيد عن الجهل.

تجدر الإشارة إلى أن المتهمون بقتل إسراء اثنان من أشقائها وزوج شقيقتها، ويبدو أن شهادة شقيقهم، على غرابتها محاولة لإنقاذهم، خاصة أنهم مازالوا ينكرون التهم الموجهة إليهم، بحسب المحامي.