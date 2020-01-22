واتساب يتيح استخدام «الوضع الداكن» رسميا

وكالات(صدى):

أصبحت ميزة الوضع الداكن التي طال انتظارها في “واتساب”، جاهزة للإصدار، وبعض مستخدمي الإصدارات التجريبية من التطبيق لنظام “أندرويد”، اختبروها بالفعل.

ومنذ شهور، يقوم تطبيق المراسلة المملوك لشركة “فيس بوك” بالتشويق المستمر لها، رغم أنه لم يُعلن بعد عن تاريخ إصدار الميزة أو حتى التعليق رسميًا عليها.

ويطلق على الوضع الداكن في “واتساب” اسم Dark في واجهة الاختيار، وهو يضف ملف تعريف أخضر غامقاً على واجهة المستخدم بالكامل لتطبيق المراسلة مع بعض الألوان المتناقضة هنا وهناك.

وأصبحت الآن الشاشة الرئيسية وقائمة الإعدادات بلون غامق، لكن في حالة واجهة المحادثة، فقد تكون فقاعات الدردشة فقط مظلمة، بينما تكون الخلفية بيضاء أو تعكس أي لون آخر قام المستخدمون بتعيينه كخلفية.

لكن قبل المضي قدماً وتفعيل هذه الميزة، يجب الإشارة إلى أن الوضع الداكن متاح حالياً فقط للنسخ التجريبية حتى الآن، ولا توجد أي معلومات تتعلق بالوقت الذي سيتم فيه طرح الميزة عبر النسخة الرسمية المستقرة، لكن لا ينبغي أن تستغرق وقتًا طويلاً.

وجرى تصميم ميزة الوضع الداكن لتقليل سطوع الشاشة من خلال استبدال الخلفية ذات الألوان الفاتحة وفقاعات الرسائل بألوان أغمق، ويسهل الوضع الداكن التعامل مع الرسائل في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما تمنع الميزة التطبيق من استنزاف أكبر قدر ممكن من البطارية.