لحملة الثانوية .. وظائف شاغرة في «طيران أديل»

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة طيران أديل باب التقديم على 15 وظيفة شاغرة للرجال في الرياض والدمام ، وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي ” طاقم طائرة ” : وتتلخص مهامه في تحقيق السلامة والمعايير في جميع أنحاء مقصورة الطائرة ، وضمان تحقيق أهداف المبيعات ، والمساهمة في تقديم أعلى معايير الخدمة للمسافرين .

الشروط :

1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2. شهادة الثانوية العامة

3. الحد الأدنى للعمر 23 سنة ، الحد الأقصى للعمر 29 سنة.

4. الحد الأدنى للطول 165 سم .

5. إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا. أي لغة إضافية تعتبر ميزة إضافية.

6. شخصية لبقة والقدرة على العمل مع الأخرين.

7. خبرة سابقة في مجال خدمة العملاء أو المبيعات تعتبر ميزة إضافية .

8. صحة ولياقة بدنية جيدة وغير مدخن.

9. أن يكون قادراَ على السباحة 50 متراً بصفة فردية.

ويمكن التقديم عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .