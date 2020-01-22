معلمون يناشدون أمانة العاصمة المقدسة بإعفائهم من رسوم مواقف المدارس

علي القحطاني(صدى):

ناشد معلمون أمانة العاصمة المقدسة بإستثناء مركباتهم من رسوم مواقف المدارس نظراً لتكلفتهم مبالغ كبيرة على مدار العام الدراسي .

وأكد المعلمون أنهم يعانون دفع الغرامات والرسوم بسبب عدم وجود مواقف مجانية بجوار المدارس أو استثنائهم من المواقف ذات الرسوم ، مما اضطر البعض للسير مسافة طويلة أو إيقاف المركبة داخل فناء المدرسة .

وأشار المعلمون إلى أهمية اعفائهم من تلك الرسوم على مدار العام الدراسي تقديراً لدورهم وتشجيعاً لهم على التفاني في القيام بواجبهم نحو طلاب وطالبات المملكة .

وكان مدير تعليم مكة المكرمة قد تقدم بالفعل بخطاب لأمانة العاصمة المقدسة يحمل مطالب المعلمين بهذا الشأن ، ومن المنتظر التجاوب معه .