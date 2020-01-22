  • الأربعاء 22

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. معلمون يناشدون أمانة العاصمة المقدسة بإعفائهم من رسوم مواقف المدارس

معلمون يناشدون أمانة العاصمة المقدسة بإعفائهم من رسوم مواقف المدارس

معلمون يناشدون أمانة العاصمة المقدسة بإعفائهم من رسوم مواقف المدارس
علي القحطاني(صدى):

ناشد معلمون أمانة العاصمة المقدسة بإستثناء مركباتهم من رسوم مواقف المدارس نظراً لتكلفتهم مبالغ كبيرة على مدار العام الدراسي .

وأكد المعلمون أنهم يعانون دفع الغرامات والرسوم بسبب عدم وجود مواقف مجانية بجوار المدارس أو استثنائهم من المواقف ذات الرسوم ، مما اضطر البعض للسير مسافة طويلة أو إيقاف المركبة داخل فناء المدرسة .

وأشار المعلمون إلى أهمية اعفائهم من تلك الرسوم على مدار العام الدراسي تقديراً لدورهم وتشجيعاً لهم على التفاني في القيام بواجبهم نحو طلاب وطالبات المملكة .

وكان مدير تعليم مكة المكرمة قد تقدم بالفعل بخطاب لأمانة العاصمة المقدسة يحمل مطالب المعلمين بهذا الشأن ، ومن المنتظر التجاوب معه .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1055 ] نشر منذ 2 ساعتين

بلدية مكة المكرمة خنقة السائقين بالمواقف المنتشرة في المدينة ادفع او غرامه.

[ عدد التعليقات: 1055 ] نشر منذ 2 ساعتين

كشفت مصادر عن توصل النيابة العامة إلى 3 مسؤولين يشتبه بتورطهم في التلاعب في بعدد من الصكوك والتعويضات بالمنطقة المركزية للحرم المكي .

واستندت النيابة العامة على مستندات هامة تساعد على ضبط المتورطين وتم تحديد 3 أسماء ، وذلك بعد رصد شبهات فساد بقيمة 6مليار ريال نتيجة تلاعب في صكوك ووكالات تتعلق بالتعويضات التي صُرفت للعقارات بعد نزع ملكيتها لصالح مشروع توسعة الساحات الشمالية .

كما استدعت احد الموظفين لجنة تطوير الساحات الشماليية المحيطة بالمسجد الحرام ، للإطلاع على أعمالها خلال السنوات الماضية فيما أكدت مصادر أن أملاك الغُيب تقدر بـ 280 عقار بمساحات مختلفة .

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في عدد من الصكوك والتعويضات بعد رصد شبهات تلاعب صرف التعويضات أكثر من مرة وتسريب معلومات عن العقارات لشرائها بثمن بخث والتربح من التعويضات ، على أن تتم محاكمة المتورطين .

المصدر: صدى

؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *