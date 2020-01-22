معلمون يناشدون أمانة العاصمة المقدسة بإعفائهم من رسوم مواقف المدارس
ناشد معلمون أمانة العاصمة المقدسة بإستثناء مركباتهم من رسوم مواقف المدارس نظراً لتكلفتهم مبالغ كبيرة على مدار العام الدراسي .
وأكد المعلمون أنهم يعانون دفع الغرامات والرسوم بسبب عدم وجود مواقف مجانية بجوار المدارس أو استثنائهم من المواقف ذات الرسوم ، مما اضطر البعض للسير مسافة طويلة أو إيقاف المركبة داخل فناء المدرسة .
وأشار المعلمون إلى أهمية اعفائهم من تلك الرسوم على مدار العام الدراسي تقديراً لدورهم وتشجيعاً لهم على التفاني في القيام بواجبهم نحو طلاب وطالبات المملكة .
وكان مدير تعليم مكة المكرمة قد تقدم بالفعل بخطاب لأمانة العاصمة المقدسة يحمل مطالب المعلمين بهذا الشأن ، ومن المنتظر التجاوب معه .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53790 ] نشر منذ 3 ساعات
المفروض يتم تخصيص مواقف لهم مجانية
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1055 ] نشر منذ 2 ساعتين
بلدية مكة المكرمة خنقة السائقين بالمواقف المنتشرة في المدينة ادفع او غرامه.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1055 ] نشر منذ 2 ساعتين
كشفت مصادر عن توصل النيابة العامة إلى 3 مسؤولين يشتبه بتورطهم في التلاعب في بعدد من الصكوك والتعويضات بالمنطقة المركزية للحرم المكي .
واستندت النيابة العامة على مستندات هامة تساعد على ضبط المتورطين وتم تحديد 3 أسماء ، وذلك بعد رصد شبهات فساد بقيمة 6مليار ريال نتيجة تلاعب في صكوك ووكالات تتعلق بالتعويضات التي صُرفت للعقارات بعد نزع ملكيتها لصالح مشروع توسعة الساحات الشمالية .
كما استدعت احد الموظفين لجنة تطوير الساحات الشماليية المحيطة بالمسجد الحرام ، للإطلاع على أعمالها خلال السنوات الماضية فيما أكدت مصادر أن أملاك الغُيب تقدر بـ 280 عقار بمساحات مختلفة .
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في عدد من الصكوك والتعويضات بعد رصد شبهات تلاعب صرف التعويضات أكثر من مرة وتسريب معلومات عن العقارات لشرائها بثمن بخث والتربح من التعويضات ، على أن تتم محاكمة المتورطين .
المصدر: صدى
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