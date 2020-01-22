العنب الأحمر والأخضر.. أيهما الأفضل لصحتك؟

أميرة خالد(صدى):

يمد العنب الجسم بالكثير من الفوائد، خصوصًا وأنه غني بالمنجنيز، وهو من المعادن الضرورية للجسم، حيث يساعد في تعزيز صحة وقوة العظام ويعزز الأنسجة الضامة.

ويختلف تفضيل نكهات العنب من شخص لآخر، فالاختلاف في بين اللونين الأحمر والأخضر في المذاق والخصائص أيضًا، حيث أن ما يحدد اللون هو مركب «أنثوسيانين»، وهو ما يتحكم في نسبة مضادات الأكسدة.

ويقوم الـ«أنثوسيانين» بمنح اللون الأخضر للعنب فيجعله يحتوي على نسبة قليلة جدا من مضادات الأكسدة، فيما يكسب اللون الأحمر للعنب ويجعله ثريًا بمضادات الأكسدة المهمة للحفاظ على صحة وشباب الجسم وتعزيز المناعة.

ويتميز العنب الأحمر باحتوائه على عناصر تساعد في الحماية من بعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والرئة والقولون، كما ينصح الخبراء بالاعتماد عليه، حسب ما توضحه مجلة «بينك فيلا».