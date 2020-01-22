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إحالة «سعد لمجرد» إلى «الجنايات» أمام القضاء الفرنسي

إحالة «سعد لمجرد» إلى «الجنايات» أمام القضاء الفرنسي
أميرة خالد(صدى):

في تطور صادم بقضية المطرب المغربي سعد لمجرد ، قرر القضاء الفرنسي إحالته لغرفة الجنايات التابعة لمحكمة الإستئناف بسبب تهمة الإغتصاب الموجهة إليها من فتاة فرنسية قبل 4 سنوات .

وبهذا القرار أصبحت قضية فنان البوب المغربي أكثر تعقيداً ، حيث يعتبر القرار إلغاء للقرار الصادر من قاضي التحقيق في أبريل الماضي ، مع تصنيف التهمة في خانة الإعتداء والعنف الجنسيين .

وأيد محامي الفتاة المدعية ” لورا بريول ” 23 عام ، قرار المحكمة معرباً عن الرضا بعد هذا القرار .

وكان القضاء الفرنسي قد قرر توقيف ” لمجرد ” في 2016 ، ثم أطلق سراحه مع وجود سوار إلكتروني وسمح له بالسهرات ، ليتمكن من تسجيل بعض الأغلني كان أشهرها كليب ” إنساي ” .


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