تويوتا تستدعي 3.4 مليون سيارة في العالم بسبب الوسائد الهوائية

طوكيو (صدى):

أعلنت شركة تويوتا موتور كورب أكبر منتج للسيارات في اليابان اليوم الأربعاء ، استدعاء حوالي 4ر3 مليون سيارة في مختلف أنحاء العالم للاشتباه في وجود خلل في عمل الوسائد الهوائية.

وذكرت تويوتا أن خطة الاستدعاء تشمل 9ر2 مليون سيارة في الولايات المتحدة من طرز كورولا وكورولا ماتريكس وأفالون وأفالون إتش.في في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والجنوبية، مضيفة أنه لن يتم استدعاء أي سيارات في هذه المرة في اليابان أو أوروبا.

وقالت متحدثة باسم الشركة اليابانية إن وحدة التحكم الإلكتروني في السيارات التي تشملها عملية الاستدعاء، قد لا توفر الحماية المناسبة في مواجهة وجود “ضجيج كهربائي” أي شكل من أشكال اضطراب حركة التيار الكهربائي يؤثر على أنظمة عمل الوسائد الهوائية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عدم انتفاخ الوسادة بالكامل أو عدم انتفاخها على الإطلاق كما يمكن أن يعرقل عمل وحدات شد حزام الأمان بالصورة المناسبة.

يذكر أن وحدات شد حزام الأمان تزيد أو تقلل درجة شد أحزمة الأمان لحماية الركاب من الاندفاع بقوة إلى الأمام في حالة التصادم.

وتعتزم تويوتا إضافة مرشح للضجيج الكهربائي بين وحدة التحكم في الوسائد الهوائية وأسلاك توصيلها.