بالفيديو.. أحمد السقا: أتمنى أن يكون نجلي ممثل محترف مثلي وزوجته ترد عليه

القاهرة(صدى):

كشف الفنان المصري أحمد السقا عن دخول نجله ” ياسين ” مجال الفن ، وتقديم عمل فني قريباً .

وأكد “السقا” عقب تكريمه بجائزة الجودة والتميز أنه لم يجبر نجله على دخول المجال الفني ولم يشأ أن يمنعه ، وإنما يتمنى أن يكون محترف في المجال الذي يختاره .

وقال في لقاء معه ” إن شاء الله هنشوف “أحمد السقا 2 ” في السنيما والتليفزيون .

أما زوجته الإعلامية ” مها الصغير ” مجال الإعلام فقالت : أي اختيار كان سيختاره نجلي كنت سأدعمه، وفخوره به وأتمنى له النجاح .

وأكدت “الصغير ” أنها تعلمت الكثير من ” السقا” ونها لا تمانع دخول نجلها عالم السينيما والتليفزيون ، لكنها رفضت بشكل قاطع أن تخوض بنفسها تجربة التمثيل .

وكان “السقا” قد ظهر مؤخراً في برنامج زوجته الإعلامية ” its show time ” ، وكشف عن العديد من الأمور في حياته اشخصية كان أبرزها اعترافه بعدم القجرة على التعامل مع السوشيال ميديا .