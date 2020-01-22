بالفيديو.. تعرف على صافرات إنذار الدفاع المدني التي سيتم تجربتها بالدمام اليوم ومدلولاتها

عادل الحربي(صدى):

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني عن نغمات صافرات الإنذار التي سيتم إطلاقها تجريبياً اليوم الأربعاء في تمام الواحدة ظهراً بالدمام .

ونشر “الدفاع المدني ” فيديو لنغمات الصافرات لتوضيح مدلولاتها وهي عبارة عن ثلاث نغمات كالتالي :

1- النغمة الأولى “تحذير ” عبارة عن نغمة “ثابتة متقطعة ” تستمر لمدة “دقيقة واحدة ” وتدل على الإنذار المبكر لقرب وقوع الخطر .

2- النغمة الثانية “وقوع الخطر ” ، وهي نغمة “مموجة ” تستمر لمدة دقيقة واحدة وتدل على وقوع الخطر بالفعل .

3- النغمة الثالثة “أمان ” وهي عبارة عن نغمة “مستمرة ” لمدة دقيقة واحدة وتدل على زوال الخطر .