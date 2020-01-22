بالفيديو.. تعرف على صافرات إنذار الدفاع المدني التي سيتم تجربتها بالدمام اليوم ومدلولاتها
كشفت المديرية العامة للدفاع المدني عن نغمات صافرات الإنذار التي سيتم إطلاقها تجريبياً اليوم الأربعاء في تمام الواحدة ظهراً بالدمام .
ونشر “الدفاع المدني ” فيديو لنغمات الصافرات لتوضيح مدلولاتها وهي عبارة عن ثلاث نغمات كالتالي :
1- النغمة الأولى “تحذير ” عبارة عن نغمة “ثابتة متقطعة ” تستمر لمدة “دقيقة واحدة ” وتدل على الإنذار المبكر لقرب وقوع الخطر .
2- النغمة الثانية “وقوع الخطر ” ، وهي نغمة “مموجة ” تستمر لمدة دقيقة واحدة وتدل على وقوع الخطر بالفعل .
3- النغمة الثالثة “أمان ” وهي عبارة عن نغمة “مستمرة ” لمدة دقيقة واحدة وتدل على زوال الخطر .
🔴تنويه🔴
سيتم تجربة صافرات الإنذار في مدينة #الدمام عند الساعة الواحدة ظهر هذا اليوم ، تعرفوا على نغمات #صافرات_الإنذار ومدلولاتها.#تجربة_صافرات_الإنذار pic.twitter.com/qANZzfIoTz
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) January 22, 2020
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