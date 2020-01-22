قبول 1560 متدرباً بتقنية جدة خلال الفصل الثاني

سعيد العجل(صدى):

أعلنت الكلية التقنية بجدة عن قبول 1560 متدربا مستجدا خلال الفصل التدريبي الثاني الجاري في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس لجميع مراحل وتخصصات الكلية وفق نظام التدريب الصباحي والمسائي.

وأكد عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي الى ان هذا القبول هو امتداد لمتطلبات سوق العمل من الموارد البشرية المؤهلة وكذلك لتحقيق اهداف وبرامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الرامية الى تمكين المتدربين من فرص الالتحاق بالبرامج التدريبية المختلفة والتي تواكب الاتجاهات الجديدة لسوق العمل في المملكة وتطوره المتسارع في المجالات التقنية والتنموية المختلفة وكذلك التنامي الذي يشهده الطلب على مخرجات الكلية في مختلف التخصصات التي تدرب عليها الكلية حاليا وهي قسم التقنية الميكانيكية ويشمل تخصص ( التبريد والتكييف, الإنتاج), قسم التقنية الإدارية ويشمل تخصص (التسويق, الإدارة المكتبية, المحاسبة), قسم التقنية الكهربائية ويشمل تخصص (القوى الكهربائية), قسم التقنية المدنية والمعمارية ويشمل تخصصي (التقنية المدنية, التقنية المعمارية), قسم تقنية الفندقة والسياحة ويشمل تخصصي ( إدارة الفنادق, السفر والسياحة ) وقسم المحركات والمركبات وقسم الصحة والسلامة المهنية .

وبيّن السريعي بأن التدريب بالكلية قد انطلق هذا الأسبوع مشيرا الى ان بيئة التدريب بالكلية متكاملة من حيث تجهيز المعامل والورش التطبيقية والوسائل التدريبية في جميع التخصصات ووفق احدث الممارسات العالمية في مجال التدريب وقال بأن الكلية قد نفذت أيضا عددا من اللقاءات التعريفية لتهيئة للمتدربين المستجدين والذي يهدف الى تعريف المتدرب بالمؤسسة واهدافها واستراتيجيتها التدريبية ومساعدة المتدرب في التعرف على حقوق وواجبات المتدرب في وحدته التدريبية وكذلك تعريفه على بيئة التدريب والتواصل الفعال إضافة الى تعريف المتدرب بالفرص الوظيفية المتاحة بعد التخرج ومتطلبات هذه الوظيفة و ترسيخ روح الانضباط للمتدرب منذ اليوم الاول للتدريب .