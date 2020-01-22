اللقاء السنوي الثالث للجمعية الصيدلية السعودية (سيفا 2020)

سعيد العجل(صدى):

نظمت الجمعية الصيدلية السعودية اللقاء السنوي الثالث سيفا 2020 (Saudi International Pharmaceutical Science -SIPHA)، الذي يستعرض المستجدات العلمية فيما يخص العلوم الصيدلانية المختلفة والبحوث القائمة ومناقشة المستجدات في مجال العلاجيات والممارسات الصيدلانية المختلفة, بحضور معالي رئيس هيئة الغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الصيدلية السعودية الدكتور مورق العتيبي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية الدكتور أحمد الجديع, والذي يقام في فندق الفيصلية بالرياض لمدة ثلاث أيام إبتداءً من يوم الثلاثاء ٢٦ -٥-١٤٤١هـ الموافق ٢١-١-٢٠٢٠م .

الجدير بالذكر أن اللقاء العلمي “سيفا” هو امتداد للمؤتمرات السابقة التي أقامتها الجمعية الصيدلية السعودية والتي تهدف إلى إثراء المحتوى العلمي للصيادلة وتطوير وتعزيز المعلومات العلمية لديهم، كما أن اللقاء يتضمن عدة أنشطة, حيث أقيم معرض لبرامج الزمالة الصيدلانية يشارك بها أكثر من 47 جهة حكومية وخاصة، إضافة إلى مشاركة جمعيات صيدلية من دولة الكويت وسلطنة عمان و مملكة البحرين.

بالإضافة إلى إقامة مسابقة طلابية للمهارات الإكلينيكية والتي شارك بها أكثر من 22 جامعة سعودية و جامعة البحرين وجامعة الكويت، إضافة إلى 7 ورش عمل وخمس جلسات علمية تناقش تخصصات دقيقة.

وقد تضمن اللقاء مشاركة فعالة من الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية للسنة الثانية على التوالي والتي تنظم يوم علمي كامل خلال أيام لقاء “سيفا 2020” متخصص في تقديم التطورات والمواضيع الحديثة التي تهم جميع الصيادلة وبالأخص الصيادلة الإكلينيكيين، إلى جانب ذلك يوجد ركن خاص بالجمعية داخل المعرض للتعريف بها وبإنجازاتها ورؤيتها المستقبلية ويتيح الفرصة لمن يرغب بالانضمام إليها.