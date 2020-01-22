تامر عاشور للسعوديين: «مستنيكم في جدة»

سلطان منصور(صدى):

يُحيي الفنان المصري تامر عاشور، حفله في مدينة جدة السعودية، يوم الجمعة، وتأتي الحفلة بدعم من الهيئة العامة للترفيه وتنظيم شركة “بنش مارك” السعودية.

وقال عاشور عبر صفحته على إنستجرام: “مستنيكم في جدة يوم ٢٤ يناير في سماء الغربية في أقوي حفلة في جدة إن شاء الله”، ما أثار إعجاب جمهوره عبر السوشيال ميديا وتفاعلهم، حيث نفذت ٧٠٪؜ من تذاكر الحفل باليوم الأول.

ويجهز تامر مجموعة من الأغنيات للحفل خاصة من ألبومه الأخير “أيام”، كما تعد الشركة المنظمة بليلة مميزة تليق بجمهور الفنان المحبوب.

الجدير بالذكر أن الحفل هو الثاني لتامر عاشور في السعودية بعد حفله الغنائي الكبير الذي أحياه ضمن موسم الرياض وشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.