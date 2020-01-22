5 إرشادات هامة لتجنب الإصابة بفيروس «كورونا»

علي القحطاني(صدى):

يعتبر فيروس كورونا من أخطر الفيروسات إنتشاراً إذ لا تتوفر له لقاحات تمنع العدى لذا يجب إتباع إرشادات صحية هامة للتقليل من الإصابة .

ويؤكد الأطباء أن اتباع تلك النصائح سيكون كفيل بوقايتك من هذا الفيروس ، وذلك من خلال التالي :

1- اتباع تعليمات النظافة الشخصية جيداً .

2- مع عدم لمس العين والفم والأنف قبل غسل اليدين بالماء والصابون جيداً .

3- تجنب الإختلاط بالمصابين.

4- عدم الإختلاط بالحيوانات المريضة .

5- عدم تناول المنتجات الحيوانية كاللحوم واللبان بدون طهيها جيداً ، لتجنب أي حتمال للعدوى .