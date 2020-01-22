5 إرشادات هامة لتجنب الإصابة بفيروس «كورونا»
يعتبر فيروس كورونا من أخطر الفيروسات إنتشاراً إذ لا تتوفر له لقاحات تمنع العدى لذا يجب إتباع إرشادات صحية هامة للتقليل من الإصابة .
ويؤكد الأطباء أن اتباع تلك النصائح سيكون كفيل بوقايتك من هذا الفيروس ، وذلك من خلال التالي :
1- اتباع تعليمات النظافة الشخصية جيداً .
2- مع عدم لمس العين والفم والأنف قبل غسل اليدين بالماء والصابون جيداً .
3- تجنب الإختلاط بالمصابين.
4- عدم الإختلاط بالحيوانات المريضة .
5- عدم تناول المنتجات الحيوانية كاللحوم واللبان بدون طهيها جيداً ، لتجنب أي حتمال للعدوى .
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