بيان من شرطة الشرقية حول حادثة إطلاق النار على طالبات الدمام
أصدرت شرطة المنطقة الشرقية بياناَ أوضحت فيه ملابسات حادثة الشاب الذي أطلق النار بعشوائية على باص ينقل طالبات في الدمام.
وقال المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية أن الجهات الأمنية أوقفت الشاب وهو مواطن ثلاثيني بعد قيامه بإطلاق النار على مركبة عائلية خاصة بحي الفاخرية في الظهران، وأسفر الحادث عن وفاة فتاة وإصابة اثنتين جميعهن مواطنات في العقد الثالث من العمر، إضافة إلى جرح قائد المركبة وهو من الجنسية الهندية.
وقام المختصون بالشرطة باتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المصابين إلى الجهات الصحية لتلقي العناية الطبية اللازمة، وإحالة المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة بالمنطقة.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1041 ] نشر منذ 30 دقيقة
المفروض لا يعدم إلا بعد بلغوه 70 عام يكون ذاق مرارة السجن والنهاية اما الموت في السجن او بالإعدام
عبود[ عدد التعليقات: 2137 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله يرحم المتوفيه ويشفي المصابين ، وش السبب اللي خلاه يفعل هذي الجريمه ما وضح البيان شي .