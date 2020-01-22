بيان من شرطة الشرقية حول حادثة إطلاق النار على طالبات الدمام

علي القحطاني(صدى):

أصدرت شرطة المنطقة الشرقية بياناَ أوضحت فيه ملابسات حادثة الشاب الذي أطلق النار بعشوائية على باص ينقل طالبات في الدمام.

وقال المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية أن الجهات الأمنية أوقفت الشاب وهو مواطن ثلاثيني بعد قيامه بإطلاق النار على مركبة عائلية خاصة بحي الفاخرية في الظهران، وأسفر الحادث عن وفاة فتاة وإصابة اثنتين جميعهن مواطنات في العقد الثالث من العمر، إضافة إلى جرح قائد المركبة وهو من الجنسية الهندية.

وقام المختصون بالشرطة باتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المصابين إلى الجهات الصحية لتلقي العناية الطبية اللازمة، وإحالة المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة بالمنطقة.