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وفاة رجل أمن في طريق عودته من العمرة أمام أفراد أسرته

وفاة رجل أمن في طريق عودته من العمرة أمام أفراد أسرته
حمود العنزي(صدى):

في واقعة مؤثرة، توفي رجل أمن، وهو في طريق عودته إلى عرعر، بعد أن أدى العمرة برفقة زوجته وأولاده.

ولفظ رجل الأمن أنفاسه وسط أفراد أسرته، بعدما أوقف السيارة بجانب الطريق.

وعرف الفقيد المقدم نواف بن فضل السلطاني، بالوفاء والالتزام في العمل، والتفاني في خدمة ضيوف الرحمن لسنوات عدة.

ومن جانبه قدم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية العزاء والمواساة في وفاة السلطاني، وذلك في زيارته لمنزل الفقيد.


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