سبب تلقي اللاعبين الإنذار حال خلع القميص للاحتفال

نواف السالم(صدى):

أصبح خلع لاعب كرة القدم للقميص، كنوع من الاحتفال بالفوز، سببا كافيا لتعريض اللاعب لعقوبة إدارية بالحصول على بطاقة صفراء.

ويرجع سبب تلك العقوبة، إلى موسم 2003/2004، عندما سجل الأوروجوياني دييجو فورلان، هدف الفوز لفريقه مانشستر يونايتد حينها في مرمى ساوثهامبتون، قبل خمس دقائق على نهاية مباراة الفريقين، واحتفل بخلع القميص، لكن الحكم أمر باستئناف اللعب قبل أن يرتدي فورلان قميصه، وهو ما اضطر الأخير لمواصلة اللعب وهو عاري.

وأزعجت هذه الواقعة الاتحاد الدولي لكرة القدم -الفيفا- بشدة، وقرروا بحث الأمر، وخلصوا الى توقيع عقوبة إدارية على اللاعب الذي يخلع قميصه بالحصول على بطاقة صفراء، حيث رأت الشركات الراعية أن خلع اللاعب لقميصه بعد تسجيله للهدف وتداول صور له عاريا عبر وكالات الأنباء ووسائل الإعلام المختلفة، يحرم هذه الشركات من تداول علاماتها التجارية.