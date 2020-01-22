مُطلق النار على باص طالبات كان يستهدف قتل اخته

نايف السالم(صدى):

على خلفية إطلاق شخص بالدمام، النار على باص، يقل طالبات، تكشفت تفاصيلا جديدة.

وتبين أن مطلق النار كان يستهدف قتل أخته، وتدعى (ندى القحطاني) ما أدى لمقتلها وإصابة السائق وطالبة أخرى، وهما في حالة خطيرة.

وخرج شقيق الطالبة المصابة، موضحًا أن اخته وتدعى (روان) أصيبت بإطلاق نار، من شخص قرر قتل أخته، حيث تم إطلاق النار عشوائيًا.

فيما دشن رواد موقع تويتر وسمًا باسم ندى القحطاني، مطالبين بضرورة محاسبة الأخ القاتل.

وشارك المحامي عبد الرحمن اللاحم، في الوسم معربًا عن حزنه الشديد لتلك الواقعة، واصفًا ما حدث بـ الشيء المؤلم.

وقال اللاحم: إذا فلت المجرم من سيف العدالة؛ فإنه سيجرأ غيره على استباحة الدماء، الضرب بالسيف على رقاب هؤلاء السفهاء المجرمين ؛سيحمي سلطة القانون.

اقرأ أيضًا: