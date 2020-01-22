بالفيديو..تجربة مأساوية لمحامي عمل كحارس أمن

عادل الحربي(صدى):

كشف مواطن يعمل كمحامي حاليًا، تجربته في العمل بحراسة الأمن مسبقا.

وأوضح الشاب خلال برنامج تم، أن العمل كحارس أمن صعب جدا، مؤكدًا أنها وظيفة ليس لها مستقبل.

وأكد الشاب نايف الأحمري، أن حراس الأمن لا يستطيعون تأمين يومهم، قائلا: بعضهم لا يجد ثمن البنزين، أو السكن.

وأشار إلى أنه قرر إكمال تعليمه للاستقالة والعمل في مجال آخر بعدما أدرك أنه لا مستقبل من حراسة الأمن.

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