بالفيديو..المصلح يوضح حكم تقديم صلاة العصر عن وقتها لعذر

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ خالد بن عبدالله المصلح، حكم تقديم صلاة العصر عن وقتها لوجود عذر.

وأجاب المصلح خلال برنامج يستفتونك، على سؤال شخص حول حكم تقديم العصر عن وقته، لأنه يتواجد في مكان مزدحم وبه كثافة مرورية، في موعد صلاة العصر ولا يستطيع تأديتها.

وقال المصلح: يجوز جمع العصر مع الظهر، أو أن يصلي في وقت العصر مكانه على الحالة التي عليه سواء راكبا أو سائرا.

واستشهد بقول الله:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ * فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ}.