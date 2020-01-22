اللبنانية زينة عكر أول وزيرة دفاع عربية

بيروت(صدى):

أصبحت زينة عكر عدرا التي عينت في منصبي نائب رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، أول امرأة تتولى حقيبة الدفاع في لبنان والوطن العربي.

والوزيرة الجديدة زوجة لجواد عدرا رجل الأعمال اللبناني المعروف ومدير عام شركة «الدولية للمعلومات»، وهي واحدة من أبرز الشركات المتخصصة باستطلاعات الرأي في لبنان.

ولم يقتصر التمثيل النسوي في الحكومة اللبنانية الجديدة على عدرا، حيث ضمت خمس وزيرات أخريات، وهنّ منال عبد الصمد وزيرة الإعلام، وغادة شريم وزيرة المهجرين، ولميا يمين الدويهي وزيرة العمل، وماري كلود نجم وزيرة العدل، وفرتينيه أوهانيان وزيرة الشباب والرياضة.