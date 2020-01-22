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عائلات يمنية تتسلم جثث أطفالها بعد اختطافهم على يد الحوثيين

عائلات يمنية تتسلم جثث أطفالها بعد اختطافهم على يد الحوثيين
فهمي محمد(صدى):

استمرارا للقمع الذي تمارسه مليشيات الحوثي الإرهابية، استقبل أحد المشافي الحكومية الخاضعة لسيطرة الحوثيين 6 جثث لأطفال، بعد 45 يوماً من اختطافهم من أحد أحياء مدينة ذمار اليمنية.

وكان الأطفال الستة قد تم اختطافهم من حي الجمارك شمال غربي مدينة ذمار، ليتم الزج بهم إلى الصفوف الأمامية لجبهة الحدود السعودية اليمنية.

وليست هذه المرة الأولى التي يختفي فيها أطفال بمحافظة ذمار، لتتم إعادتهم إلى أهاليهم جثثا هامدة.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 32761 ] نشر منذ 26 دقيقة

حسبي الله على الحوثه عملاء ايران

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