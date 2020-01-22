توضيح من «النمر» بخصوص علاج «القرنفل» للربو

حمود العنزي(صدى):

كثيرًا ما يُنصح بتناول القرنفل «المنقوع» في الماء على معدة خاوية، أملا في علاج الربو.

وفي هذا السياق، خرج الدكتور خالد النمر أستاذ واستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، لتوضيح صحة هذه الطريقة في العلاج من عدمه.

وأكد النمر، أن الربو عبارة عن التهاب مناعي في القصبات الهوائية، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة لا تعالجه.

جاء ذلك ردًا على سؤال: هل تناول حبات قرنفل منزوعة الراس تنقع في ماء وتؤخذ على الريق لمدة ١٥ يوم..تنهي الربو؟

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