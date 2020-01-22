متفوقًا على ريال مدريد..الهلال الأول عربيًا وآسيويًا والسابع عالميًا
صنف موقع كلوب وورلد رانكينج، نادي الهلال، في المركز الأول عربيًا وآسيويًا، محتلا المركز السابع عالميًا.
ووفقا لهذا التصنيف فقد تفوق الهلال، على أندية عالمية عريقة منها ريال مدريد، ويوفنتوس، وباريس سان جيرمان، بحصوله على 10,994 نقطة.
وجاء التصنيف وفقا للمباريات القارية والمحلية، لكل فريق خلال الشهر الجاري.
احمد[ عدد التعليقات: 1095 ] نشر منذ 29 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههه ياكبررررهااااااااااااااااااااااااااااااااا اجل موقع كلوب اللي اعرفه سندوتش كلوب ههههههههههههههه عموما مافي احد يعلمنا فيكم فريق فااااااشل حتى اسيا اخذها اسكوبارية بعد 20 سنة وعندنا غش في غش فياليت لاتكثروا اخبار زي هذي تضحكو العالم علينا هههههههههههههه