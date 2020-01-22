متفوقًا على ريال مدريد..الهلال الأول عربيًا وآسيويًا والسابع عالميًا

طلال الغامدي(صدى):

صنف موقع كلوب وورلد رانكينج، نادي الهلال، في المركز الأول عربيًا وآسيويًا، محتلا المركز السابع عالميًا.

ووفقا لهذا التصنيف فقد تفوق الهلال، على أندية عالمية عريقة منها ريال مدريد، ويوفنتوس، وباريس سان جيرمان، بحصوله على 10,994 نقطة.

وجاء التصنيف وفقا للمباريات القارية والمحلية، لكل فريق خلال الشهر الجاري.