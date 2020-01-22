منها الغياب 15 يومًا..حالات تُفقد المعلمين حركة النقل الخارجي

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة التعليم، عن 6 حالات، تتسبب في فقدان المعلم أو المعلمة حركة النقل الخارجي لهذا العام.

ومن ضمن هذه الحالات، غياب المعلم أو المعلمة 15 يومًا دون عذر منذ بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الماضي حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي.

كما يفقد حركة النقل مَن عليه قضية قائمة في إدارة التعليم أو الوزارة موجبة للإبعاد عن التدريس، أو لديه قضية تقتضي عدم نقله حسب رأي المتابعة، أو قضايا تعليق النقل مع الاحتفاظ بسنة التقديم.

وإذا قل الأداء الوظيفي لديه المعتمد في العام الدراسي السابق 1440/ 1439هـ، والمرصود في النظام قبل إغلاقه، عن 60 من 100 لشاغلي الوظائف التعليمية، أو أقل من 77.4 من 129 لمحضري ومحضرات المختبرات، أو ما يعادلها عدم التمكين من دخول الحركة، وحذف سنة التقديم.

ويفقد حركة النقل مَن لديه أي نوع من أنواع التسرب الدائم (طلب تقاعد – نقل خدمات استقالة – تحويل لعمل إداري – وفاة وغيرها) -عدم التمكين من دخول الحركة، وحذف سنة التقديم-.

ويفقد حركة النقل أيضًا، المجاز والمعار والموفد والمبتعث لمدة تزيد على فصل دراسي، ولا تنتهي فترة تسربه قبل بداية العام الدراسي القادم 1442/ 1441هـ.

ويفقد حركة النقل المجاز والمعار والموفد والمبتعث لمدة تزيد على فصل دراسي، ولا تنتهي فترة تسربه قبل بداية العام الدراسي القادم 1441/ 1440هـ ممن صدرت قراراتهم قبل تاريخ 26/ 11/ 1435هـ .