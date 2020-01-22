تركي آل الشيخ يطالب بحسم قرار استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي

نواف السالم(صدى):

طالب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، بحسم قرار استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي.

وقال آل الشيخ في خطابة لإدارة الأهلي المصري: تشرفت بالرئاسة الشرفية الممنوحة لي من مجلس إدارتكم وتمنيت خدمة الكيان وسأظل إن شاء الله.

وأضاف: تقدمت رسميا بتاريخ 25 مايو 2018 باستقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي ولم يتم إشعاري رسميا حتى اللحظة بقبول الاستقالة.

واستكمل: نأمل من مجلسكم المحترم سرعة حسم الموضوع وإشعاري في أقرب وقت ممكن، متمنيا للأهلي الكبير ولكم كل التوفيق والنجاح ولمصر الحبيبة الخير والازدهار، وسأستمر عاشقا للنادي الأهلي ومن جمهوره.

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