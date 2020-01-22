توقيع حارس مرمى أطعم جثة طليقته للكلاب مع فريق جديد

برازيليا(صدى):

أثار نبأ توقيع حارس مرمى برازيلي، لناد جديد، جدلا واسعا في البرازيل، وذلك على خلفية اتهامه بقتل طليقته وإطعام جثتها للكلاب قبل 10 سنوات.

ومن المنتظر أن يوقع الحارس برونو فرنانديز، المحكوم بـ20 عاما سجنا، مع أحد أندية كرة القدم الإقليمية في البرازيل عقب حصوله على تصريح من القضاء يتيح له ذلك.

ويقضي الحارس العقوبة بنظام شبه مفتوح، حيث تمكن العام الماضي من التوقيع مع نادي بوسوس دي كالداس المتواضع في ولاية ميناس جيرياس البرازيلية، لكن تم فسخ العقد بعدها بشهور.

واعتقل الحارس والقائد السابق لنادي فلامنجو، بعد اعترافه بخنق زوجته السابقة، بمساعدة أصدقائه، وقطعوا جثتها، وقدموا أجزاء منها كطعام للكلاب، بعدما طالبته بنفقة لابنها.