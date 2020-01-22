بالفيديو.. عنزة بوجه بشري تثير الرعب بين السكان 

نيودلهي(صدى):

أظهر مقطع فيديو عنزة صغيرة بوجه بشري، حيث بدت بوجه مسطح، وفم وعينان «تشبه الإنسان»، مما أثارت الرعب والخوف بين سكان إحدى المناطق بالهند.

وبدت في المقطع العنزة السوداء القصيرة ذات الوجه الغريب تتعثر في جميع أنحاء غرفة وتلوح بذيلها القصير.

ويرجح أن التشوه في وجه العنزة قد يكون عائدًا إلى عيب خلقي نادر يسمى Cyclopia، ما يتسبب في تكوين عين واحدة على الجبهة.

واتضح أن العنزة السوداء ولدت في عام 2017، في قرية «يموديا» على مشارف «جايبور» في راجستان بالهند.