تأثير حبوب منع الحمل على الدورة الشهرية 

أميرة خالد(صدى):

تلجأ العديد من النساء في العطل والإجازات لأخذ حبوب منع الحمل بشكل مستمر لمنع الدورة الشهرية من النزول نهائيا.

وبحسب ما ذكره أطباء النسا والتوليد فإن تناول هذه الحبوب لا يُحدث تراكما للهرمونات، لذلك فإن آثارها تزول تماما فور التوقف عن تناولها.

وتبين أن الدورة التي ترينها أثناء استعمال حبوب المانع، ليست دورة شهرية ولكنها عبارة عن نزيف ناجم عن الحرمان الهرموني، وخلال استعمال الحبوب ترتفع معدلات الهرمونات في الجسم، ونظرا لأن بطانة الرحم رقيقة، فتتسبب فب منع معدلات الهرمونات المرتفعة من تشكل طبقة ثخينة في بطانة الرحم، ولهذا فإن النزيف الذي يحدث عند الحرمان من الهرمونات يكون خفيفا ولا يشبه الدورة العادية.

ويمكن للمرأة التي تتناول حبوب منع الحمل بشكل مستمر، تشاهد نزيفا أو بعض البقع الدموية الداكنة في موعد الدورة، لكنه لا يعني حدوث أي ضرر؛ لأن هذه الأعراض سوف تتوقف بمرور الوقت؛ إذ سيتكيف الجسم مع النظام الجديد.