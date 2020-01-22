الاتحاد يوافق على إعارة سانوغو

ماجد محمد(صدى):

وافق نادي الاتحاد ، يوم الثلاثاء، على إعارة اللاعب الإيفواري سيكو سانوغو إلى نادي النجم الأحمر الصربي لمدة عام.

وقال النادي : ” في إطار الجهود التي يقوم بها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لحفظ حقوق النادي المادية والمعنوية، تم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب الإيفواري سانوغو للاستمرار ضمن قائمة اللاعبين المرتبطين بعقود سارية المفعول مع النادي.

وأضاف : ” وعلى ضوء الاتفاق وافق مجلس الإدارة على العرض المقدم من نادي النجم الأحمر الصربي للتعاقد مع اللاعب بنظام الإعارة لمدة عام “.