موعد ديربي العاصمة بين النصر والهلال في دوري المحترفين 

نواف السالم(صدى):

حددت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين الجمعة 20 مارس موعدًا لديربي النصر والهلال في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ويأتي ذلك تزامنا مع تحديد موعد مباراتي نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين التي أعلنتها لجنة المسابقات في اتحاد القدم في 15 مارس المقبل.

وبحسب ما أعلن فإن الفارق سيكون 5 أيام بين موعد الديربي ومباراتي الفريقين في كأس الملك، حيث يواجه الهلال نظيره أبها على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، فيما يحل النصر ضيفاً على الأهلي في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة