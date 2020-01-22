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بالفيديو.. استشاري يكشف عن حيل بعض الأطباء لإجبار المرضى على دواء بعينه

بالفيديو.. استشاري يكشف عن حيل بعض الأطباء لإجبار المرضى على دواء بعينه
عادل الحربي(صدى):

كشف فاضل الرويعي استشاري أمراض كلى عن حيل بعض الأطباء لإجبار المرضى على دواء بعينه مقابل عمولات من الشركات المصنعة لهذا الدواء.

وأضاف الرويعي خلال حواره في برنامج ” ياهلا “:” هناك بعض الأطباء يتفقون مع  مع شركات أدوية لتمرير الاسم التجاري لأدوية بعينها مقابل عمولة”، مشددا:” باب الأمانة الأخلاقية لابد من تخير المريض بأسعار الأدوية الموجودة بالصيدلية وهو له حرية الاختيار “.

واستشهد الرويعي بما حدث مع عاملته المنزلية، قائلا:” وصف طبيب مضاد حيوي لعاملتي المنزلية فكتب لها الدواء بالاسم التجاري حسب شركة معينة والسعر كان من 90 ل100 ريال وعندما سألت عن الدواء المحلي وجدته ب40 ريال “.

https://mobile.twitter.com/YaHalaShow/status/1219680974080040968


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