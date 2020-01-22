بالفيديو.. استشاري يكشف عن حيل بعض الأطباء لإجبار المرضى على دواء بعينه
كشف فاضل الرويعي استشاري أمراض كلى عن حيل بعض الأطباء لإجبار المرضى على دواء بعينه مقابل عمولات من الشركات المصنعة لهذا الدواء.
وأضاف الرويعي خلال حواره في برنامج ” ياهلا “:” هناك بعض الأطباء يتفقون مع مع شركات أدوية لتمرير الاسم التجاري لأدوية بعينها مقابل عمولة”، مشددا:” باب الأمانة الأخلاقية لابد من تخير المريض بأسعار الأدوية الموجودة بالصيدلية وهو له حرية الاختيار “.
واستشهد الرويعي بما حدث مع عاملته المنزلية، قائلا:” وصف طبيب مضاد حيوي لعاملتي المنزلية فكتب لها الدواء بالاسم التجاري حسب شركة معينة والسعر كان من 90 ل100 ريال وعندما سألت عن الدواء المحلي وجدته ب40 ريال “.
https://mobile.twitter.com/YaHalaShow/status/1219680974080040968
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