أكثر من 282 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الملك عبدالله ببيشة
صرحت صحة بيشة بأن مستشفى الملك عبدالله ببيشة قدم خدماته الطبية خلال العام الماضي 2019م لعدد 125578 مراجع في أقسام الطوارئ ، فيما إستفاد من خدمات العيادات الخارجية 156824مراجع .
وبلغ عدد العمليات الجراحية التي أُجريت5023 عملية ، فيما بلغ عدد عمليات اليوم الواحد 3074 عملية ، كما إستفاد 18414 مراجع من الخدمات المقدمة في قسم التأهيل الطبي ، وتم إجراء أكثر من 228348 فحص مخبري خلال العام الماضي ، وتم عمل 81083 إجراء إشعاعي شملت جميع انواع الأشعة التي تساعد في تشخيص الحالات ، كما تم صرف 259519 وصفة علاجية خلال نفس الفترة. فيما أجريت اكثر من 9508 جلسة غسيل كلوي في مركز الكلى ، و زار مركز الغدد الصماء والسكري 12182مراجع
وقام قسم الرعاية المنزلية بزيارة 3042 مريض في منازلهم خلال العام الماضي مقدماً كافة الخدمات الطبية .
الجدير بالذكر أن مستشفى الملك عبدالله تبلغ سعته السريرية ٣٥٦ سرير ويعد مرجعي لـ 7 مستشفيات تابعة لصحة بيشة و 72 مركز صحي موزعة على 4 محافظات وهي بيشة – بلقرن – تثليث – الأمواه
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