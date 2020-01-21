أكثر من 282 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الملك عبدالله ببيشة

محمد بن طحيطح(صدى):

صرحت صحة بيشة بأن مستشفى الملك عبدالله ببيشة قدم خدماته الطبية خلال العام الماضي 2019م لعدد 125578 مراجع في أقسام الطوارئ ، فيما إستفاد من خدمات العيادات الخارجية 156824مراجع .

وبلغ عدد العمليات الجراحية التي أُجريت5023 عملية ، فيما بلغ عدد عمليات اليوم الواحد 3074 عملية ، كما إستفاد 18414 مراجع من الخدمات المقدمة في قسم التأهيل الطبي ، وتم إجراء أكثر من 228348 فحص مخبري خلال العام الماضي ، وتم عمل 81083 إجراء إشعاعي شملت جميع انواع الأشعة التي تساعد في تشخيص الحالات ، كما تم صرف 259519 وصفة علاجية خلال نفس الفترة. فيما أجريت اكثر من 9508 جلسة غسيل كلوي في مركز الكلى ، و زار مركز الغدد الصماء والسكري 12182مراجع

وقام قسم الرعاية المنزلية بزيارة 3042 مريض في منازلهم خلال العام الماضي مقدماً كافة الخدمات الطبية .

الجدير بالذكر أن مستشفى الملك عبدالله تبلغ سعته السريرية ٣٥٦ سرير ويعد مرجعي لـ 7 مستشفيات تابعة لصحة بيشة و 72 مركز صحي موزعة على 4 محافظات وهي بيشة – بلقرن – تثليث – الأمواه