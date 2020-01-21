ضمن توجيهات امير منطقة تبوك الرفاعي يلتقي بأهالي مركز الشبحة

سعيد العجل(صدى):

وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك حفظه الله، وتأكيد سموه للمحافظين ورؤساء المراكز على إستقبال وزيارة المواطنين وتفقد احوالهم من المرضى وكبار السن والمشائخ والاعيان.

وبناء على توجيه سعادة محافظ املج زار رئيس مركز الشبحة محمد الرفاعي مساء اليوم شيخ قبيلة سنان من جهينة الشيخ جارالله بن سعد السناني في منزله قرية البديع وذلك بعد تعرضه لحادث سير مروري خلال الأيام الماضية .

كما قدم الشيخ جارالله شكره وتقديره لرئيس مركز الشبحة على هذه الزيارة طالباً أيضاً نقل تحياته لسعادة محافظ أملج، يذكر ان الشيخ جارالله عضو في لجنة إصلاح ذات البين في مركز الشبحة وله العديد من الجهود والمساهمات في مجال الإصلاح بين الناس .