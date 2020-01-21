الهلال الأحمر بالحدود الشمالية يعلن جاهزيته لأي طارئ
أكدت جميع المراكز الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة بالحدود الشمالية أنها على أتم الأستعداد والجاهزية مع إمكانية استدعاء الفرق الإسعافية الإضافية وفق ما يتطلبه الموقف، تحسباً لأي طارئ – لا قدر الله – والتأكد من تزودها بالوقود وكافة التجهيزات الضرورية .
ودعت المواطنين والمقيمين إلى الحذر والحيطة ، والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن الثلوج وبرودة الطقس ومنها عدم السرعة الزائدة أثناء القيادة تجنباً للانزلاقات ، والتدفئة اللازمة خصوصاً للأطفال وكبار السن.
اترك تعليقاً