الهلال الأحمر بالحدود الشمالية يعلن جاهزيته لأي طارئ

فاطمة الرويلي(صدى):

أكدت جميع المراكز الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة بالحدود الشمالية أنها على أتم الأستعداد والجاهزية مع إمكانية استدعاء الفرق الإسعافية الإضافية وفق ما يتطلبه الموقف، تحسباً لأي طارئ – لا قدر الله – والتأكد من تزودها بالوقود وكافة التجهيزات الضرورية .

ودعت المواطنين والمقيمين إلى الحذر والحيطة ، والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن الثلوج وبرودة الطقس ومنها عدم السرعة الزائدة أثناء القيادة تجنباً للانزلاقات ، والتدفئة اللازمة خصوصاً للأطفال وكبار السن.