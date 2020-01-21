شاعر عكاظ وليلة من عبق الماضي.. أهم فعاليات هذا الاسبوع في مهرجان المجاردة

محمد بن طحيطح(صدى):

يسر اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة بالتعاون مع اللجنة الثقافية بمحافظة المجاردة وضمن فعاليات مهرجان المجاردة (#شتانا_غير) لهذا العام ١٤٤١ه دعوتكم للفعاليات القادمة حيث ستقام يوم الخميس الموافق ١٤٤١/٥/٢٨ه في مسرح شارع الفن أمسية بعنوان (ليلة من عبق الماضي ) يستعرض فيها البعد التاريخي لقريتي الخطوة وغيه وروعة المكان وقوة الإنسان كما سيتم تكريم الفائزين في مسابقة أجمل فيلم عن القريتين وسيصاحب الأمسية إعادة أوبريت (عروس التهايم) .

كما سيحل الشاعر المميز محمد إبراهيم يعقوب (شاعر عكاظ )ضيفاً لمهرجان المجاردة شتانا غير وسيحيي أمسية للشعر الفصيح في يوم الجمعة الموافق ١٤٤١/٥/٢٩ه بعد صلاة العشاء باذن الله على خشبة مسرح شارع الفن وسيتم خلال الأمسية إعلان نتائج مسابقة الشعر الفصيح.

ولمتابعة تفاصيل الفعاليات متابعة حساب اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة على تويتر حيث سيتم الإعلان عن كافة الفعاليات والتي تتجاوز الأربعون فعالية وتمتد لمدة ستين يوماً .