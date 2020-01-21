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بالفيديو.. أحمد عيد:«عرض علي الالتحاق بالهلال ولكن ارتباطي بأسرتي منعني»

بالفيديو.. أحمد عيد:«عرض علي الالتحاق بالهلال ولكن ارتباطي بأسرتي منعني»
طلال الغامدي(صدى):

قال الكابتن أحمد عيد الحارس الدولي العملاق سابقا ، قائلا: ” عندما كنت في نادي التسامي عُرض عليّ الالتحاق بنوادي كبرى مثل النصر و الهلال “.

وأضاف عيد خلال حوار بقناة ” روتانا خليجية “:”  اهتمامي بالدراسة وارتباطي بأسرتي منعتي من الالتحاق بأي نادي من نوادي العاصمة”.

ولفت عيد: ” كان عندي طموح بعد التسامي التحق بالأهلي “، موضحا:” هناك أندية بالمملكة تعاقدت مع عدد من المدربين التوانسة ودربوا معظمهم “.

https://mobile.twitter.com/khalejiatv/status/1219705484493672448?s=12


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