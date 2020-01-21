شاب يفسخ خطبته من فتاة بعد يوم واحد بسبب التنمر عليها

القاهرة(صدى):

أقدم شاب مصري على فسخ خطبته من فتاة بعد يوم واحد من الخطوبة بعد تداول صورتها والتنمر عليها لأن شكلها كان يبدو غريبًا نظرا لامكانياتها المتواضعة.

ولم تستطع الفتاة المصرية الذهاب لصالون تجميل لوضع مكياج مناسب لحفل الخطوبة وهو ما دفع الأخرون للتنمر على شكلها الذي لم يكن مناسبًا في وجهة نظرهم.

وطلب الشاب من خطيبته فسخ الخطبة بعد إلحاح الأصدقاء عليه نظرًا لأن خطيبته تتعرض للتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقرر عدد من ” الميكب أرتيست ” وخبراء المكياج تعويض الفتاة عن ما حدث لها من خلال إجراء جلسة تجميلية لها لتظهر بشكل رائع للغاية بعد التنمر عليها، ليؤكدون على أن الفرق بين الفتاة وغيرها هو أنها حاولت أن تفرح بإمكانياتها البسيطة.