شاب يطلق النار على سيارة طالبات بالدمام

نايف السالم(صدى):

قام شاب باعتراض إحدى السيارات الخاصة بنقل الطالبات بأحد أحياء غرب مدينة الدمام، حيث قام بإطلاق النار من سلاح كان بحوزته على سائق المركبة (من جنسية آسيوية).

وكشف عدد من أهالي الطالبات عن إصاباتهم بإصابات بليغة، وكذلك سائق المركبة؛ حيث أطلقوا هاشتاج “لا للتنازل بالقتل الاسري للنساء” عبر تويتر.

وكشفت المعلومات الأولية عن إلقاء القبض على الشاب؛ حيث توفت إحدى الفتيات في المستشفى نتيجة الإصابة البليغة التي تعرضت لها، وسنوافيكم التفاصيل