قطر تهرب الأسلحة إلي ليبيا وتدعي أنها مساعدات طبية 

ماجد القزيز(صدى):

هربت قطر شحنة أسلحة إلى ليبيا عبر السودان، بزعم أنها مساعدات طبية، مما يدلل أن الإرهاب والكذب القطري يظهر عبر قناة الجزيرة، التي تضلل الحقائق الواقعة والملموسة.

وتعود الواقعة عندما ضبطت السلطات السودانية شحنة أسلحة قطرية بدارفور متجهة إلى حكومة الوفاق الليبية، التي تتبنى تسيير ميليشيات مرتزقة بالتعاون مع تركيا لمواجهة الجيش الوطني الليبي.

وفضحت السلطات السودانية في دارفور كذبة قناة الجزيرة التي ذكرت في وقت سابق تقرير تحت عنوان ” وصول أول شحنات منحة طبية قطرية إلى السودان لإخفاء ما حدث “.