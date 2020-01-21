قطر تهرب الأسلحة إلي ليبيا وتدعي أنها مساعدات طبية
هربت قطر شحنة أسلحة إلى ليبيا عبر السودان، بزعم أنها مساعدات طبية، مما يدلل أن الإرهاب والكذب القطري يظهر عبر قناة الجزيرة، التي تضلل الحقائق الواقعة والملموسة.
وتعود الواقعة عندما ضبطت السلطات السودانية شحنة أسلحة قطرية بدارفور متجهة إلى حكومة الوفاق الليبية، التي تتبنى تسيير ميليشيات مرتزقة بالتعاون مع تركيا لمواجهة الجيش الوطني الليبي.
وفضحت السلطات السودانية في دارفور كذبة قناة الجزيرة التي ذكرت في وقت سابق تقرير تحت عنوان ” وصول أول شحنات منحة طبية قطرية إلى السودان لإخفاء ما حدث “.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91634 ] نشر منذ 1 ساعة
افضحوهم الله يفضحهم الحمارين مموني الإرهاب هم والقرداوي زعيم الإرهابيين ..
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1732 ] نشر منذ 41 دقيقة
قالوا يافرعون من فرعنك قال مالقيت احد يردني.
المصيبة ان العالم كله عارف واولهم امريكا وروسيا وفرنسا والمانيا والصين واليابان وايطاليا والعالم كله ولكن دول عربية عندها ازدواجية لاجل المال تروح حتى مع الشياطين تحت الارض مصالحهم معها بطريقة مباشرة او غير مباشرة تخليهم يسوون انفسهم ماهم شايفين شيء او انهم يستنكرون على استحياء.