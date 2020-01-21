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سوداني يحاول ضرب مطربة




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3486 ] نشر منذ 2 ساعتين

اهل السودان ونعم فيهم بس اغانيكم تجيب الغثيان والصداع الحن في وادي والاغنية في وادي والفنان في وادي مافي انسجام

[ عدد التعليقات: 91634 ] نشر منذ 51 دقيقة

جيد ..

.. عيب عليها تغني قدام الرجاجيل عياناً بياناً :::

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