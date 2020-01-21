سوداني يحاول ضرب مطربة

الثلاثاء 21
يناير
اهل السودان ونعم فيهم بس اغانيكم تجيب الغثيان والصداع الحن في وادي والاغنية في وادي والفنان في وادي مافي انسجام
جيد ..
.. عيب عليها تغني قدام الرجاجيل عياناً بياناً :::
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محمد[ عدد التعليقات: 3486 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهل السودان ونعم فيهم بس اغانيكم تجيب الغثيان والصداع الحن في وادي والاغنية في وادي والفنان في وادي مافي انسجام
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91634 ] نشر منذ 51 دقيقة
جيد ..
.. عيب عليها تغني قدام الرجاجيل عياناً بياناً :::