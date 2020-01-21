«الجدعان» يكشف من منتدى دافوس ما ستفعله المملكة بحصيلة بيع أرامكو

عادل الحربي(صدى):

كشف وزير المالية محمد الجدعان، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن تضخ المملكة حصيلة الطرح العام الأولي لشركة أرامكو في الاقتصاد المحلي على مدار بضع سنوات، بما في ذلك تعزيز الصناعة العسكرية المحلية.

وعلى جانب أخر أوضح على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي 2020 أن هناك محاولات جادة تستهدف تهدئة الخصومة بين واشنطن وطهران بعد مقتل قائد عسكري إيراني بارز في ضربة جوية أمريكية ورد إيران بهجمات صاروخية على قواعد أمريكية في العراق.

وتابع : بعد تلقي خزائن صندوق الاستثمارات العامة حوالي 30 مليار دولار من طرح محلي لأسهم أرامكو الشهر الماضي ستتلقى قطاعات الاقتصاد دعما في رأس المال.

وعن النفط، فتوقع وزير المالية مزيداً من التعافي لأسعار النفط في 2020 بفعل طلب قوي وخفض الإنتاج وانحسار التوترات التجارية.

وأكمل: إذا قرأت التاريخ، فنحن في هذه المنطقة تمكنا من اجتياز أوضاع جيوسياسية أسوأ، بما في ذلك حروب فعلية وحقيقية،

واختتم :علينا أن نركز في السعودية على الاقتصاد والإصلاح… نؤمن بقوة بأن النزاعات لا يمكن حلها إلا بالحوار.